توقيف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها لإقدامه على إطلاق النار خلال إشكال في المتن (بالصورة)

توقيف شخص مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها في منطقة بقنايا-المتن لإقدامه على إطلاق النار...

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن ف.ن. لتورطه في إشكال في منطقة بقنايا-المتن وإقدامه على إطلاق النار.

وهو مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضبط بحوزته مسدسان حربيان وكمية من المخدرات.

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