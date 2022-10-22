أمن وقضاء
22 تشرين الأول 2022 - 14:51
22/10/2022 14:51:27
توقيف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها لإقدامه على إطلاق النار خلال إشكال في المتن (بالصورة)
توقيف شخص مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها في منطقة بقنايا-المتن لإقدامه على إطلاق النار...
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LBCI News Lebanon
أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن ف.ن. لتورطه في إشكال في منطقة بقنايا-المتن وإقدامه على إطلاق النار.
وهو مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضبط بحوزته مسدسان حربيان وكمية من المخدرات.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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