أمن وقضاء
22 تشرين الأول 2022 - 14:51
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توقيف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها لإقدامه على إطلاق النار خلال إشكال في المتن (بالصورة)

توقيف شخص مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها في منطقة بقنايا-المتن لإقدامه على إطلاق النار... Lebanon, news ,lbci ,أخبار إطلاق نار, مخدرات, توقيف,الجيش,توقيف شخص مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها في منطقة بقنايا-المتن لإقدامه على إطلاق النار...
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توقيف مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها لإقدامه على إطلاق النار خلال إشكال في المتن (بالصورة)
Lebanon News
أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن ف.ن. لتورطه في إشكال في منطقة بقنايا-المتن وإقدامه على إطلاق النار.
 
وهو مطلوب بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وضبط بحوزته مسدسان حربيان وكمية من المخدرات.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
 
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