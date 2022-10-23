أمن وقضاء 23 تشرين الأول 2022 - 14:53 23/10/2022 14:53:55 تجمّع المياه على طول الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين (فيديو)

تجمّع المياه على طول الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين

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LBCI News Lebanon

تجمّعت المياه على طول الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين مما تسبب بزحمة سير خانقة، من النقاش باتجاه نهر الكلب ومن جونيه باتجاه ضبيه بسبب كثافة الامطار.

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