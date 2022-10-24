أمن وقضاء
24 تشرين الأول 2022 - 07:06
24/10/2022 07:06:16
انتهاء عملية اقتحام مصرف "لبنان والمهجر" في صيدا... والمودع يحصل على 280 مليون ليرة
انتهاء عملية اقتحام مصرف "لبنان والمهجر" في صيدا
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LBCI News Lebanon
انتهت قبل قليل عملية اقتحام مصرف بنك "لبنان والمهجر" - فرع تقاطع إيليا في مدينة صيدا بخروج مقتحم البنك وفيق كالو بعد حصوله على مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.
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