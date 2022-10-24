انتهاء عملية اقتحام مصرف "لبنان والمهجر" في صيدا... والمودع يحصل على 280 مليون ليرة

انتهاء عملية اقتحام مصرف "لبنان والمهجر" في صيدا

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LBCI News Lebanon

انتهت قبل قليل عملية اقتحام مصرف بنك "لبنان والمهجر" - فرع تقاطع إيليا في مدينة صيدا بخروج مقتحم البنك وفيق كالو بعد حصوله على مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.