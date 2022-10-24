أمن وقضاء 24 تشرين الأول 2022 - 13:20 24/10/2022 13:20:13 الجيش: عمليتا دهم في بريتال وحورتعلا وتوقيف عدد من المطلوبين بعد إطلاقهم النار على عناصر القوة

الجيش: عمليتا دهم في بريتال وحورتعلا وتوقيف عدد من المطلوبين بعد إطلاقهم النار على عناصر القوة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حورتعلا, بريتال,الجيش,الجيش: عمليتا دهم في بريتال وحورتعلا وتوقيف عدد من المطلوبين بعد إطلاقهم النار على عناصر القوة

LBCI News Lebanon





وقد تعرضت القوة لإطلاق نار نتج عنه إصابة السورية (ر.خ.)، فرد عناصر الجيش على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل المطلوب (ع.م.) وإصابة شقيقه المطلوب (م.م.)، وأوقفت المواطن (ج.أ.) والسوريين (م.ك.) و(ع.ض.) و(ذ.م.) للإشتباه فيهم بإطلاق النار على العناصر.

الإعلان

كما ضبطت كمية من المخدرات والأسلحة وسيارتين مسروقتين.



وقد سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. بتاريخ 24/10/2022، دهمت قوة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتي بريتال وحورتعلا بحثًا عن مطلوبين بجرائم الخطف وسرقة السيارات والإتجار بالمخدرات.وقد تعرضت القوة لإطلاق نار نتج عنه إصابة السورية (ر.خ.)، فرد عناصر الجيش على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل المطلوب (ع.م.) وإصابة شقيقه المطلوب (م.م.)، وأوقفت المواطن (ج.أ.) والسوريين (م.ك.) و(ع.ض.) و(ذ.م.) للإشتباه فيهم بإطلاق النار على العناصر.كما ضبطت كمية من المخدرات والأسلحة وسيارتين مسروقتين.وقد سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

الإعلان