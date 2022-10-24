أمن وقضاء
24 تشرين الأول 2022 - 13:20
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الجيش: عمليتا دهم في بريتال وحورتعلا وتوقيف عدد من المطلوبين بعد إطلاقهم النار على عناصر القوة

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الجيش: عمليتا دهم في بريتال وحورتعلا وتوقيف عدد من المطلوبين بعد إطلاقهم النار على عناصر القوة
Lebanon News
بتاريخ 24/10/2022، دهمت قوة من الجيش عددًا من المنازل في بلدتي بريتال وحورتعلا بحثًا عن مطلوبين بجرائم الخطف وسرقة السيارات والإتجار بالمخدرات.

وقد تعرضت القوة لإطلاق نار نتج عنه إصابة السورية (ر.خ.)، فرد عناصر الجيش على مصادر النيران ما أدى إلى مقتل المطلوب (ع.م.) وإصابة شقيقه المطلوب (م.م.)، وأوقفت المواطن (ج.أ.) والسوريين (م.ك.) و(ع.ض.) و(ذ.م.) للإشتباه فيهم بإطلاق النار على العناصر.
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كما ضبطت كمية من المخدرات والأسلحة وسيارتين مسروقتين. 
 
وقد سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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