اللواء ابراهيم: إعادة النازحين السوريين واجب وطني علينا أن نؤديه ونتعاطى مع الملف بكل شفافية

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أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أن ملف عودة النازحين السوريين الطوعية وطنيّ قوميّ، معتبرا أن إعادتهم إلى أرضهم واجب وطنيّ علينا أن نؤدّيه.ورأى اللواء ابراهيم، في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة للامن العام، أن هناك منظمات دولية تحاول أن تملي علينا كيفية التعاطي مع هذا الملف كما مع النازحين، مشيرا إلى أن ما يؤكد أن العودة طوعية هي إقامة مراكز للتسجيل.ولفت إلى أن الدانب اللبناني لم يلقَ من الجانب السوري إلا كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملفّ العودة، موضحا أن لبنان لن يُجبر أي نازح على العودة وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان لان مصلحة الشعب اللبناني هي الاولوية.واوضح المدير العام للامن العام أن هناك مليونين و80 ألف نازح سوريّ موجودون حاليًّا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوريّ عادوا طوعًا الى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017.وفي سياق منفصل، اعلن اللواء ابراهيم انه رغم كلّ ما يقال العمل مستمر في محاولة لتشكيل الحكومة.