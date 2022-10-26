سرقوا خزنة أموال من داخل محل لبيع الأجهزة الخلوية في طريق الجديدة وشعبة المعلومات تكشف هوياتهم

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بتاريخ 2-8-2022، أقدم مجهولون على سرقة خزنة بداخلها مبلغ مالي قدر بحوالى /90/ ألف $ و/120/ مليون ل.ل. من داخل محل معد لبيع الأجهزة الخلوية في محلة طريق الجديدة، مستخدمين مفتاح مستعار، وأثناء مغادرتهم أطلقوا عيارين ناريين في الهواء من مسدس حربي وفروا على متن سيارة سوداء اللون مجهولة باقي المواصفات.وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويات كامل أفراد العصابة، ومن بينهم:ي. ط. (مواليد عام 1989، لبناني)ر. ع. (مواليد عام 2000، مكتومة القيد)،وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.وبتاريخي 19و20-10-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة الكولا على متن سيارة نوع "هوندا سيفيك" لون أسود - التي تبين أنها المستخدمة في عملية السرقة -، والثانية في محلة برج الشمالي - صور.وبالتحقيق معهما، إعترفا بما نسب إليهما وأنهما قاما بالإشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية السرقة في محلة طريق الجديدة مستخدمين نسخ عن المفاتيح إستحصل عليها أحد شركائهم من موظف في المحل المذكور. كما اعترف الأول أنه قام بالمراقبة خلال تنفيذ العملية، ونقل أفراد العصابة على متن سيارة "الهوندا سيفيك" التي جرى ضبطها من محلة برج البراجنة إلى الطريق الجديدة ومن ثم عمل على إعادتهم، وأن حصته عبارة عن /200/$ و/18/ مليون ل.ل.، كما أن الثانية تقاضت مبلغ /2/ مليون ل.ل.كذلك، تم توقيف الموظف الذي شارك في العملية، ويدعى:ف. ج. (مواليد عام 1985، سوري)، كونه الوحيد الذي يملك نسخة عن مفاتيح المحل.وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وجرى تعميم بلاغات بحث وتحر بحق باقي المتورطين، والعمل مستمر لتوقيفهم.