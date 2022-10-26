جولة لدوريات أمن الدولة في محطات المحروقات في النبطية وضبط مخالفات

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LBCI News Lebanon

جالت دوريات من المديرية الإقليمية لأمن الدولة في النبطية في محطات المحروقات في المدينة للتأكد من إلتزام أصحابها الأسعار المحددة من وزارة الطاقة وعدم التلاعب بالأسعار التي انخفضت أمام إنخفاض الدولار.



وقد سطرت عناصر أمن الدولة محاضر ضبط بحق المخالفين.