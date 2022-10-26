أمن وقضاء
26 تشرين الأول 2022 - 06:44
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محتجون يدخلون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لتأمين المياه لمنازلنا

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Lebanon News
بعد أيامٍ من انقطاعٍ تام للمياه عن أحياءِ صيدا القديمة، دخل معتصمون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في صيدا وناشدوا المدير العام وسيم ضاهرتأمين المياه لمنازلِهم.
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