محتجون يدخلون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: لتأمين المياه لمنازلنا

محتجون يدخلون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

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LBCI News Lebanon

بعد أيامٍ من انقطاعٍ تام للمياه عن أحياءِ صيدا القديمة، دخل معتصمون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في صيدا وناشدوا المدير العام وسيم ضاهرتأمين المياه لمنازلِهم.