أمن وقضاء
28 تشرين الأول 2022 - 03:27
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يسرق أسلاكًا كهربائية عن الشبكة العامة بالإشتراك مع آخرين وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه في برج حمود

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يسرق أسلاكًا كهربائية عن الشبكة العامة بالإشتراك مع آخرين وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه في برج حمود
Lebanon News
توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن قيام أشخاص بسرقة أسلاك وكابلات كهربائية عن الشبكة العامة في مناطق عدة من محافظة جبل لبنان.

وباشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية، وتمكنت من معرفة هويات المتورطين، ومن بينهم:
م. د. (مواليد عام 1994، سوري).

ونتيجة المتابعة، أوقفته دورية من الشعبة بتاريخ 24-10-2022 في محلة برج حمود. واعترف أنه يشكل مع آخرين عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة، بحيث يقومون بتجميعها في إحدى البؤر تمهيدًا لبيعها في وقت لاحق.
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وقد أودع الموقوف المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف جميع المتورطين.
 
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