مجهولون سرقوا كابلات كهرباء وشبكة نحاس من محطة برج الملوك

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LBCI News Lebanon

سرق مجهولون ثلاثة كابلات كهربائية بطول 250 مترا كل كابل، وشبكة نحاس من محطة في برج الملوك قضاء مرجعيون، حيث قُدرت قيمة المسروقات بأكثر من 3000$، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.