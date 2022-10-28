أمن وقضاء
28 تشرين الأول 2022 - 10:17
Back

مجهولون سرقوا كابلات كهرباء وشبكة نحاس من محطة برج الملوك

مجهولون سرقوا كابلات كهرباء وشبكة نحاس من محطة برج الملوك Lebanon, news ,lbci ,أخبار كابلات كهرباء,سرقة,مجهولون سرقوا كابلات كهرباء وشبكة نحاس من محطة برج الملوك
episodes
مجهولون سرقوا كابلات كهرباء وشبكة نحاس من محطة برج الملوك
Lebanon News
سرق مجهولون ثلاثة كابلات كهربائية بطول 250 مترا كل كابل، وشبكة نحاس من محطة في برج الملوك قضاء مرجعيون، حيث قُدرت قيمة المسروقات بأكثر من 3000$، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً