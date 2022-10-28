أمن وقضاء
28 تشرين الأول 2022 - 10:17
28/10/2022 10:17:32
مجهولون سرقوا كابلات كهرباء وشبكة نحاس من محطة برج الملوك
مجهولون سرقوا كابلات كهرباء وشبكة نحاس من محطة برج الملوك
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LBCI News Lebanon
سرق مجهولون ثلاثة كابلات كهربائية بطول 250 مترا كل كابل، وشبكة نحاس من محطة في برج الملوك قضاء مرجعيون، حيث قُدرت قيمة المسروقات بأكثر من 3000$، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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