أمن وقضاء
28 تشرين الأول 2022 - 16:29
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توقيف مواطن في طرابلس لإقدامه على حرق القرآن الكريم...

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توقيف مواطن في طرابلس لإقدامه على حرق القرآن الكريم...
Lebanon News
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس- القبة المواطن (م.م) لإقدامه على حرق القرآن الكريم.

 كما أنه أقدم سابقاً على أفعال مشينة إضافة إلى افتعال الإشكالات وتعاطي المخدرات وترويجها.

بوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص.
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