أمن وقضاء 28 تشرين الأول 2022 - 16:29 28/10/2022 16:29:30 توقيف مواطن في طرابلس لإقدامه على حرق القرآن الكريم...

توقيف مواطن في طرابلس لإقدامه على حرق القرآن الكريم...

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في طرابلس- القبة المواطن (م.م) لإقدامه على حرق القرآن الكريم.



كما أنه أقدم سابقاً على أفعال مشينة إضافة إلى افتعال الإشكالات وتعاطي المخدرات وترويجها.



بوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص. الإعلان

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