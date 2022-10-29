جهاز من أمن الدولة يعتقل فارض خوّات في بيروت بحقّه خُلاصات حكمٍ ومذكّرات توقيف

اعتقل جهاز من أمن الدولة، وبعد أشهر من الرّصد، التعقّب والمراقبة المدعو بسّام ع. وهو معروف في بيروت بالخوّات التي يفرضها على المواطنين، وبتجارته في كلّ أنواع المسروقات منسّقاً بينه وبين مختلف عصابات السّرقة في بيروت، كما أن بحقّه خُلاصات حكمٍ ومذكّرات توقيف وبلاغات بحث وتحرٍّ.

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وفي التفاصيل، وصلت سيّارات مموّهة لأمن الدولة الى منطقة الطريق الجديدة في بيروت، وترجّل منها عناصر أمنيّون يحملون الأسلحة، واحدٌ منهم تأبط ذراع الشخص الملاحق ومحذّراً إيّاه من أن يقاوم عمليّة الاعتقال، في حين بدأ عنصرٌ آخر بتفتيشه، وخلال أقلّ من دقيقة توجّها به إلى داخل إحدى الآليّات، وأعيد فتح الطريق من قبل آليّات أخرى مواكبة، وانطلقوا نحو أحد المراكز العسكريّة.وكان أكثر من جهاز أمنيّ قد حاول توقيفه، لكنه كان يتمكّن في كلّ مرّة من الهرب بمساعدة معاونين له. وفي المرّة الأخيرة، وخلال محاولة أحد الأجهزة الأمنيّة توقيفه، تمّ تبادل إطلاقٍ للنّار بينه وبين عناصره، وتمكّن أيضًأ من الهرب، بالرغم من إصابته في رجله.