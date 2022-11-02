أمن وقضاء
02 تشرين الثاني 2022 - 04:02
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مقتل تلميذة وجرح أخرى إثر سقوط سقف في مدرسة الأميركان في طرابلس

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مقتل تلميذة وجرح أخرى إثر سقوط سقف في مدرسة الأميركان في طرابلس
Lebanon News
قضت التلميذة م.م. (16 عامًا) بسقوط سقف إحدى الغرف في مدرسة الأميركان الرسمية المختلطة، كما أصيبت زميلتها ش.م. (16 عامًا)، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وتم نقل الجثة والجريحة إلى المستشفى الحكومي في طرابلس.
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