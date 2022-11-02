أمن وقضاء 02 تشرين الثاني 2022 - 04:02 02/11/2022 04:02:17 مقتل تلميذة وجرح أخرى إثر سقوط سقف في مدرسة الأميركان في طرابلس

مقتل تلميذة وجرح أخرى إثر سقوط سقف في مدرسة الأميركان في طرابلس

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LBCI News Lebanon

قضت التلميذة م.م. (16 عامًا) بسقوط سقف إحدى الغرف في مدرسة الأميركان الرسمية المختلطة، كما أصيبت زميلتها ش.م. (16 عامًا)، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وتم نقل الجثة والجريحة إلى المستشفى الحكومي في طرابلس. الإعلان

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