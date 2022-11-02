أمن الدّولة تشارك في دورة حول حقوق الإنسان

لبّت المديريّة العامّة لأمن الدّولة دعوة "المركز اللبنانيّ لحقوق الإنسان"، للقاءٍ حول دور المؤسّسات الأمنيّة اللبنانيّة في تطوير التّحقيقات بما يتناسب مع حقوق الإنسان، فشاركَ ضبّاط ورتباء وعناصر من المديريّة في دورة تحت عنوان: "التحليل السلوكيّ والتقنيّات المتقدّمة للاستجواب" .

ومثّل المدير العام لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا، رئيس شعبة شؤون العديد في المديريّة العقيد أنوَر حميّة، حيث ألقى كلمة باسمه، تناول فيها دور المؤسّسات الأمنيّة في تطوير التحقيقات بما يتناسب مع حقوق الإنسان، دون التأثير على سرعة وحسن سير العدالة، وفي الختام، تمّ توزيع الشهادات على المشاركين.