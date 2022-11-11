فصول ملفات فساد النافعة مستمرّة.. جديدها: دهم مكتب للسماسرة فيه أوراق تأمينٍ مزوّرة

فصول ملفات فساد النافعة مستمرّة.. دهم مكتب للسماسرة فيه أوراق تأمينٍ مزوّرة

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LBCI News Lebanon

دهمت قوّة من أمن الدولة مكاتباً للسماسرة في النافعة، ووضعت يدها على أوراق تأمينٍ مزوّرة، عمد السماسرة إلى بيعها لأصحاب السيارات والزبائن. وعند وقوع أيّ حادث مروريّ، يكتشف الزبون التزوير الذي تعرّض له، ممّا يضعه في إشكاليّات ماليّة وقضائيّة.

واستكملت التحقيقات بإشراف القضاء، لتحديد المسؤوليّات وكشف الشبكات المتورطة في العمليّة.

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