فصول ملفات فساد النافعة مستمرّة.. جديدها: دهم مكتب للسماسرة فيه أوراق تأمينٍ مزوّرة

دهمت قوّة من أمن الدولة مكاتباً للسماسرة في النافعة، ووضعت يدها على أوراق تأمينٍ مزوّرة، عمد السماسرة إلى بيعها لأصحاب السيارات والزبائن. وعند وقوع أيّ حادث مروريّ، يكتشف الزبون التزوير الذي تعرّض له، ممّا يضعه في إشكاليّات ماليّة وقضائيّة.
واستكملت التحقيقات بإشراف القضاء، لتحديد المسؤوليّات وكشف الشبكات المتورطة في العمليّة.
وكانت المديرية العامة لأمن الدولة قد قامت بتوقيفات في النافعة منذ ما يقارب الشهر، وسلمت الملف إلى القضاء الذي تابع تحقيقاته، وأفضى إلى الكشف عن اختلاساتٍ لمبالغ خياليّة من جرّاء تأمين دفاترسَوق دون امتحان.