القبض على أفراد عصابة امتهنوا سرقة الكابلات والمحوّلات الكهربائيّة عن الشبكات في ضهر البيدر ومحيطها

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رصدت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي نشاط عصابة يقوم أفرادها بسرقة الكابلات والمحوّلات الكهربائية عن الشبكات الكهربائية في الشوف وعاليه وضهر البيدر والمناطق المجاورة، مستقلّين سيارة نوع "تويوتا أفانزا" لون أبيض، ما أدّى الى أضرار كبيرة لحقت بالشبكة الكهربائية العامة في عدة مناطق.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهم، وأوقفتهم بالجرم المشهود في محلة ضهر البيدر أثناء قيامهم بسرقة محوّل كهربائي على متن سيارة "التويوتا الأفانزا" (تم ضبطها)، وهم كل من:ن. ت. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)ج. ت. (من مواليد عام ١٩٩٧، مكتوم القيد)ع. ت. (من مواليد عام ٢٠٠٨، لبناني)خ. ت. (من مواليد عام ١٩٩٨، مكتوم القيد).وبتفتيشهم والسيارة تم ضبط الأدوات المخصّصة السرقة.وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تأليفهم عصابة سرقة، وأنهم نفّذوا العديد من عمليات سرقة الكابلات والمحوّلات عن العواميد الكهربائية في الشوف وعاليه وضهر البيدر والمناطق المجاورة، وأنهم كانوا يقومون ببيعها، ويتقاسمون الأرباح فيما بينهم.