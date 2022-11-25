أمن وقضاء
25 تشرين الثاني 2022 - 15:15
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عصابة إيرانية تحترفُ السرقة بخفة… إحذروها!

عصابة إيرانية تحترفُ السرقة بخفة… Lebanon, news ,lbci ,أخبار السرقة,عصابة إيرانية,عصابة إيرانية تحترفُ السرقة بخفة…
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Lebanon News
أصبح لمسلسلِ السرقات في لبنان طابعٌ اقليمي... وبات على جميع المواطنين وتحديدًا أصحاب محال الصيرفة الانتباهُ وأخذُ الحيطة والحذر مع دخول عصابةِ سرقةٍ إيرانيةِ على الخط.
 
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