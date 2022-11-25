أمن وقضاء
25 تشرين الثاني 2022 - 15:15
25/11/2022 15:15:00
عصابة إيرانية تحترفُ السرقة بخفة… إحذروها!
عصابة إيرانية تحترفُ السرقة بخفة…
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LBCI News Lebanon
أصبح لمسلسلِ السرقات في لبنان طابعٌ اقليمي... وبات على جميع المواطنين وتحديدًا أصحاب محال الصيرفة الانتباهُ وأخذُ الحيطة والحذر مع دخول عصابةِ سرقةٍ إيرانيةِ على الخط.
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