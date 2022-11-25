عصابة إيرانية تحترفُ السرقة بخفة… إحذروها!

أصبح لمسلسلِ السرقات في لبنان طابعٌ اقليمي... وبات على جميع المواطنين وتحديدًا أصحاب محال الصيرفة الانتباهُ وأخذُ الحيطة والحذر مع دخول عصابةِ سرقةٍ إيرانيةِ على الخط.