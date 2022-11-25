قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في جونية ومحيطها بالجرم المشهود وضبط مواد مخدرة

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تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، من تحديد هوية مروج مخدرات ينشط في محلة جونية والمناطق المجاورة المدعو م. ح. (مواليد عام 2001، سوري الجنسية).وأعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته، تمهيدا لتوقيفه بالجرم المشهود.بتاريخ 22/11/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة المعاملتين بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدرات سيرا على الأقدام، وبتفتيشه ومكان إقامته الكائن في محلة المعاملتين تم ضبط هاتفه الخلوي و:13 كبسولة لون فضي بداخلهم مادة الكوكايين باز زنة الواحدة /4،6/غ3 علب بلاستيكية بداخلهم مادة الكوكايين باز زنة الواحدة /4،3/ غ7 كبسولات بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة /4،3/ غ67 مظروفا ورقيا بداخلها مادة الكوكايين زنتهم حوالي /92،4/ غمظروف بداخله حبوب كبتاغون زنته حوالي /2،3/ غقطعة من حشيشة الكيف زنتها حوالي /7،8/ غدفتر ورق لف سجائر، وكرتونة مدون عليها حسابات مالية، مبلغ مالي وهاتف خليوي.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتخزين المخدرات داخل منزله والقيام بترويجها لعدد كبير من الزبائن في محلة جونية والمناطق المجاورة سيرا على الأقدام، كما اعترف انه ينشط لصالح أحد التجار.وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختص.