يسحب المياه من بركة الصرف الصحي ويروي بها المزروعات في مشروع زراعي.. الامن الداخلي يوقفه (صورة)

الإعلان

أوقفت المديرية العمة لقوى الامن الداخلي شخصاً يقوم برَيّ المزروعات ضمن مشروع زراعي مستثمر من قِبَلِه بمياهٍ آسنة، بحيث عمد إلى تركيب مضخّة لسحب المياه من بركة الصرف الصحي العائدة للبلدة، وريّ المزروعات بواسطتها.وكانت قد توافرت معلومات مؤكّدة لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام أحد المقيمين في بلدة الخرايب الجنوبية، ويدعى: ص. ح. (من مواليد عام 1985، سوري الجنسية) برَيّ المزروعات ضمن مشروع زراعي مستثمر من قِبَلِه بمياهٍ آسنة، بحيث عمد إلى تركيب مضخّة لسحب المياه من بركة الصرف الصحي العائدة للبلدة، وريّ المزروعات بواسطتها.تمّ ضبط المخالفة وتلف المزروعات من قبل القطعة المعنية، في حين تخلّف (ص. ح.) عن الحضور لاستماع إفادته والتّحقيق معه.بعد اختبائه وتخلّفه عن الحضور إلى القطعة المعنية، وبناءً على إشارة القضاء القاضية بإحضاره، تمّ نصب كمينٍ محكمٍ له، وتوقيفه، وتسليمه الى القطعة المعنية التي استكملت الإجراءات بحقّه، وأودعته القضاء المختص.