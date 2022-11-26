توقيف قاتل الفتى إيلي متّى في عقتنيت.. فمن هو؟ (صورة)

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عقتنيت ـــ صيدا السوري (أ.أ.) لإقدامه بتاريخ 24-11-2022 على قتل الفتى إيلي متّى بواسطة آلة حادة.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
وأعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر" أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت السوري (ح.ع.) لاشتراكه مع الموقوف السوري (أ.أ.) في جريمة القتل.
وكان الفتى إيلي ميشال متى (17 سنة) من بلدة عقتنيت قد قتل أثناء تواجده في منزله في البلدة، حيث أقدم مجهولون على طعنه بسكين أكثر من ثلاثين طعنة ومن ثم إلقائه من على سطح المنزل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية وسيارات الإسعاف وتم نقل الجثة إلى المستشفى بإنتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف عليها، وبوشرت التحقيقات.