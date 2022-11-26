توقيف قاتل الفتى إيلي متّى في عقتنيت.. فمن هو؟ (صورة)

توقيف قاتل الفتى إيلي متّى في عقتنيت..

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عقتنيت ـــ صيدا السوري (أ.أ.) لإقدامه بتاريخ 24-11-2022 على قتل الفتى إيلي متّى بواسطة آلة حادة.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

وأعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر" أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت السوري (ح.ع.) لاشتراكه مع الموقوف السوري (أ.أ.) في جريمة القتل.

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