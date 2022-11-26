أمن وقضاء 26 تشرين الثاني 2022 - 13:23 26/11/2022 13:23:00 الجيش: عناصر من فوج مغاوير البحر أنقذوا سوريا من الغرق بالقرب من شاطئ عمشيت

الجيش: عناصر من فوج مغاوير البحر أنقذوا سوريا من الغرق بالقرب من شاطئ عمشيت

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LBCI News Lebanon

أنقذ فوج مغاوير البحر المدعو (ر.م.)، وهو سوري الجنسية، من الغرق أثناء ممارسته السباحة على بُعد ٤٠٠ م تقريبًا عن شاطئ عمشيت.

سُلم إلى المديرية العامة للدفاع المدني التي نقلته إلى إحدى مستشفيات المنطقة للمعالجة. الإعلان

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