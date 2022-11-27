أمن وقضاء
27 تشرين الثاني 2022 - 07:28
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توقيف عصابة سرقة دراجات ناريّة في منطقة حي السلم

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توقيف عصابة سرقة دراجات ناريّة في منطقة حي السلم
Lebanon News
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم ـــ الضاحية الجنوبية عصابة سرقة دراجات نارية تتألف من السوري (ع.خ.) المطلوب بجرائم إيواء مطلوبين خطرين ومساعدتهم في تأمين معدات لسرقة الدراجات النارية والتجول من دون أوراق ثبوتية، والسوري (غ.ع.) والمواطنَين (م.ن.) و(ح.ن.) الفار من سجن قصر العدل، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم المشاركة في قتل شخص وإطلاق نار وسرقة دراجات نارية وتعاطي المخدرات وترويجها وافتعال اشكالات والسلب والترهيب بقوة السلاح. وقد ضبط بحوزتهم مسدس حربي واعترفوا بسرقة 720 دراجة نارية.
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وسُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص
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