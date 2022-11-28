في النبطية وعبا... دوريات لأمن الدولة للتأكد من إلتزام الأسعار وإنذارات لمخالفين

في النبطية وعبا... دوريات لأمن الدولة للتأكد من إلتزام الأسعار وإنذارات لمخالفين

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LBCI News Lebanon

جالت دوريات للمديرية الإقليمية لأمن الدولة برفقة مندوبين من وزارة الإقتصاد والتجارة في النبطية على محطات المحروقات والمتاجر والسوبرماركت في مدينة النبطية وبلدة عبا للتأكد من إلتزام الأسعار والكيل ونسبة الأرباح.



وتم توجيه إنذارات خطية للمخالفين.