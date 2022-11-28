كتاب من "الداخلية" عن اجراءات قوى الامن الداخلي عند تعذر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنّعها عن إعطاء إشارة قضائية

ماذا ورد في الكتاب؟

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LBCI News Lebanon

ردّت وزارة الداخلية والبلديات على طلب الرأي من قبل وزارة العدل بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل قطعات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تقوم بمهام الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة عند تعذر الاتصال بالنيابات العامة أو تمنّع هذه الاخيرة عن إعطاء إشارة قضائية.



فرأت وزارة الداخلية، وانطلاقا من المهام التي اوكلت إلى قوى الامن الداخلي في المادة الاولى من القانون رقم 17/90، لا سيما لجهة حفط النظام وتوطيد الامن وتأمين المسؤولية الوطنية في إحقاق الحق والحفاظ على النظام العام في البلاد، أنه يفرض استبقاء المشتبه فيه موقوفا لديها لحين ورود إشارة المرجع القضائي المختص بالترك أو عدمه، ويفرض على الضابط العدلي أيضا التقيد بإجراءات التحقيق كافة وفقا لاصول المحاكمات الجزائية، وأن تكون هذه الاجراءات موثّقة بموجب محضر عدلي.