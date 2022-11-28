يزوّران إقامات للسوريّين.. توقفهما أمن الدولة

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أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب جبل لبنان، لبنانياً وسورياً في محلتي بعبدا والضاحية، فيما تجري ملاحقة سوريّ ثالث في محلة طريق الجديدة، وذلك على خلفية قيامهم بتشكيل مجموعة لتزوير إقامات لنازحين سوريين ومن ثم التقدم بملفات مزورة الى السفارتين السورية والتركية، لنيل تأشيرات أو لتسوية أوضاع.وقد أجرِي المقتضى القانوني بحق الموقوفين بعد اعترافهما بالقيام بتزوير الإقامات، مستخدمَين برامج كومبيوتر مخصّصة لذلك.وأودِع الموقوفان الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء، ولا تزال عملية رصد السوري الهارب قائمة لتوقيفه.