أمن وقضاء
29 تشرين الثاني 2022 - 11:37
29/11/2022 11:37:11
فيديو يظهر عملية انقاذ المواطنين على اوتوستراد الزوق..
فيديو يظهر عملية انقاذ المواطنين على اوتوستراد الزوق..
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LBCI News Lebanon
بعد السيول التي غمرت الطرقات خصوصا في منطقة كسروان، تمكن البعض من انقاذ المواطنين العالقين في سياراتهم، كما في الفيديو أدناه في زوق مكايل، حيث نقلوا عبر إحدى الشاحنات:
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