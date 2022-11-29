فيديو يظهر عملية انقاذ المواطنين على اوتوستراد الزوق..

بعد السيول التي غمرت الطرقات خصوصا في منطقة كسروان، تمكن البعض من انقاذ المواطنين العالقين في سياراتهم، كما في الفيديو أدناه في زوق مكايل، حيث نقلوا عبر إحدى الشاحنات: