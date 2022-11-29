أمن وقضاء
29 تشرين الثاني 2022 - 11:37
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فيديو يظهر عملية انقاذ المواطنين على اوتوستراد الزوق..

فيديو يظهر عملية انقاذ المواطنين على اوتوستراد الزوق.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار زوق مكايل,سيول,فيديو يظهر عملية انقاذ المواطنين على اوتوستراد الزوق..
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فيديو يظهر عملية انقاذ المواطنين على اوتوستراد الزوق..
Lebanon News
بعد السيول التي غمرت الطرقات خصوصا في منطقة كسروان، تمكن البعض من انقاذ المواطنين العالقين في سياراتهم، كما في الفيديو أدناه في زوق مكايل، حيث نقلوا عبر إحدى الشاحنات:
 
 
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