أمن وقضاء
01 كانون الأول 2022 - 01:11
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ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والجليد؟

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ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والجليد؟
Lebanon News
أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة صباح اليوم بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد هي التالية:

-طريق العاقورة -حدث بعلبك بسبب الجليد
-طريق عيناتا - الارز بسبب تراكم الثلوج
-طريق كفرذبيان -حدث بعلبك بسبب تراكم الثلوج.
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