ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والجليد؟

01 كانون الأول 2022 - 01:11 01/12/2022 01:11:21

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والجليد؟

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LBCI News Lebanon

أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة صباح اليوم بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد هي التالية:



-طريق العاقورة -حدث بعلبك بسبب الجليد

-طريق عيناتا - الارز بسبب تراكم الثلوج

-طريق كفرذبيان -حدث بعلبك بسبب تراكم الثلوج.