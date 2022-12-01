أمن وقضاء
01 كانون الأول 2022 - 01:11
01/12/2022 01:11:21
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والجليد؟
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج والجليد؟
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LBCI News Lebanon
أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة صباح اليوم بسبب تراكم الثلوج وتكوّن طبقة من الجليد هي التالية:
-طريق العاقورة -حدث بعلبك بسبب الجليد
-طريق عيناتا - الارز بسبب تراكم الثلوج
-طريق كفرذبيان -حدث بعلبك بسبب تراكم الثلوج.
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