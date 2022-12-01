عصابة مسلّحة قامت بعملية سطو لأحد المنازل في بشامون في قبضة شعبة المعلومات بعملية نوعية (صورة)

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بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عملية نوعية ومتزامنة في محلة بشامون، نتج عنها توقيف أفراد عصابة هم ر. آ. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)، ع. ر. د. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)، ا. ا. ر. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري – فلسطيني)، دخلوا ملثمون بحوزتهم مسدس حربي إلى منزل أحد المواطنين في بشامون بعد أن قرعوا على الباب وقاموا بضرب الأخير بآلة حادة على رأسه وتكبيله، وسرقوا من المنزل مبلغ /70،000،000/ ليرة لبنانية وهاتفين خلويين، وفرّوا إلى جهة مجهولة.وبتفتيش الموقوفين، تم ضبط مسدس حربي -تبين أنه المستخدم في العملية، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السطو المسلح في محلة بشامون، مستخدمين دراجة الأول وسيارة الثاني، واعترفوا أنهم تقاسموا المبلغ المسروق بالتساوي فيما بينهم.وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.