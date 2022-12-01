أمن وقضاء
01 كانون الأول 2022 - 05:01
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وزير الدفاع التقى قائد الجيش: توافق على قضايا المؤسسة العسكرية لا سيما الإستحقاقات المقبلة

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وزير الدفاع التقى قائد الجيش: توافق على قضايا المؤسسة العسكرية لا سيما الإستحقاقات المقبلة
Lebanon News
بحث وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون في شؤون المؤسسة العسكرية خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تتخذها قيادة الجيش لتوفير حاجات العسكريين وأبرزها توفير الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم لا سيما الإستشفائية منها، كما اطّلع منه على اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الامني العام في البلاد.
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وكان الموقف موحداً تجاه الإستحقاقات التي تخص المؤسسة العسكرية لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.

وجرى التطرق الى الإنجازات الأمنية العديدة التي تحققها يومياً وحدات الجيش على المستوى الأمني في مكافحة الجريمة وحماية الإستقرار والأمن الإجتماعي في المناطق اللبنانية كافة، وكشف المجرمين وتوقيفهم وسوقهم الى العدالة.
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