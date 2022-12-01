أمن وقضاء
01 كانون الأول 2022 - 07:42
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جولة لامن الدولة ومندوبي وزارة الصحة على مراكز تعبئة المياه في الكورة

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جولة لامن الدولة ومندوبي وزارة الصحة على مراكز تعبئة المياه في الكورة
Lebanon News
جال مكتب أمن الدولة في الكورة بالتعاون مع مراقبي وزارة الصحة على مختلف مراكز تعبئة مياه الشرب في القضاء للتأكد من سلامتها من الكوليرا او اي تلوث آخر . وسجل تقيد  بالإجراءات والفحوصات المخبرية الدورية المطلوبة وسلامة المياه من التلوث.     
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