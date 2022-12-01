جولة لامن الدولة ومندوبي وزارة الصحة على مراكز تعبئة المياه في الكورة

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LBCI News Lebanon

جال مكتب أمن الدولة في الكورة بالتعاون مع مراقبي وزارة الصحة على مختلف مراكز تعبئة مياه الشرب في القضاء للتأكد من سلامتها من الكوليرا او اي تلوث آخر . وسجل تقيد بالإجراءات والفحوصات المخبرية الدورية المطلوبة وسلامة المياه من التلوث.