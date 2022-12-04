أمن وقضاء
04 كانون الأول 2022 - 13:22
04/12/2022 13:22:40
يزوّرون جوازات سفر أجنبية ويروجون المخدرات... فأوقفتهم مخابرات الجيش
ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة الضنية المواطن ح.ط.، لترؤسه عصابة تقوم بتزوير جوازات سفر أجنبية وترويج مخدرات، وذلك بتاريخ 02-12-2022.
وكانت الدورية قد أوقفت اثنين من أفراد العصابة في منطقة جونيه بتاريخ سابق.
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