أمن وقضاء
04 كانون الأول 2022 - 13:22
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يزوّرون جوازات سفر أجنبية ويروجون المخدرات... فأوقفتهم مخابرات الجيش

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يزوّرون جوازات سفر أجنبية ويروجون المخدرات... فأوقفتهم مخابرات الجيش
Lebanon News
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة الضنية المواطن ح.ط.، لترؤسه عصابة تقوم بتزوير جوازات سفر أجنبية وترويج مخدرات، وذلك بتاريخ 02-12-2022.

وكانت الدورية قد أوقفت اثنين من أفراد العصابة في منطقة جونيه بتاريخ سابق.
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