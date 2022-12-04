يزوّرون جوازات سفر أجنبية ويروجون المخدرات... فأوقفتهم مخابرات الجيش

ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة الضنية المواطن ح.ط.، لترؤسه عصابة تقوم بتزوير جوازات سفر أجنبية وترويج مخدرات، وذلك بتاريخ 02-12-2022.



وكانت الدورية قد أوقفت اثنين من أفراد العصابة في منطقة جونيه بتاريخ سابق.