أمن وقضاء
04 كانون الأول 2022 - 18:15
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اصابة شخص بطلق ناري خلال محاولة سلب على طريق البلمند

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اصابة شخص بطلق ناري خلال محاولة سلب على طريق البلمند
Lebanon News
اصيب أحد الاشخاص بطلق ناري على طريق البلمند اثر محاولة سلبه من قبل مجهولين.

واستطاع هذا الشخص الفرار رغم اصابته بطلق ناري في رقبته، وتم نقله الى المستشفى عبر اسعاف جهاز الطوارئ والاغاثة.
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