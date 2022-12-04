اصابة شخص بطلق ناري خلال محاولة سلب على طريق البلمند

Lebanon, news ,lbci ,أخبار البلمند,جريمة,اصابة شخص بطلق ناري خلال محاولة سلب على طريق البلمند

LBCI News Lebanon

اصيب أحد الاشخاص بطلق ناري على طريق البلمند اثر محاولة سلبه من قبل مجهولين.



واستطاع هذا الشخص الفرار رغم اصابته بطلق ناري في رقبته، وتم نقله الى المستشفى عبر اسعاف جهاز الطوارئ والاغاثة.