أمن وقضاء
08 كانون الأول 2022 - 06:32
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معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي

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معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي
Lebanon News
اعتصمت اعضاء من نقابة اصحاب معارض السيارات وقطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي للمطالبة بإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا.

 وحضرت قوة من الجيش، وعملت على فتح الطريق بعد تفاوض مع المحتجين.
 
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