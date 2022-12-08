معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي

اعتصمت اعضاء من نقابة اصحاب معارض السيارات وقطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي للمطالبة بإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا.وحضرت قوة من الجيش، وعملت على فتح الطريق بعد تفاوض مع المحتجين.