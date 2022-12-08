أمن وقضاء
08 كانون الأول 2022 - 06:32
08/12/2022 06:32:33
معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي
معتصمون من نقابة اصحاب معارض السيارات قطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي
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LBCI News Lebanon
اعتصمت اعضاء من نقابة اصحاب معارض السيارات وقطعوا السير بالاتجاهين على اوتوستراد الصيفي للمطالبة بإلغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا.
وحضرت قوة من الجيش، وعملت على فتح الطريق بعد تفاوض مع المحتجين.
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