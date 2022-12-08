أمن وقضاء
08 كانون الأول 2022 - 14:11
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أمن الدولة اليوم في مؤسّسة الهادي تعارف وتوعية ومناورة

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أمن الدولة اليوم في مؤسّسة الهادي تعارف وتوعية ومناورة
Lebanon News
في اطار حملات التوعية التي تنفذها مديرية امن الدولة في المؤسسات التربوية حطت مجموعة من المديرية في مؤسّسة الهادي في بيروت، التي تُعنى بتربية الطّلاب وتعليمهم ، وبينهم من هُم من ذوي الاحتياجات الخاصّة وكانت محاضرات تضمنت نبذة عن امن الدولة وعملها كما ألقى مستشار اللواء طوني صليبا الدكتور جورج حرب، محاضرة عن كيفيّة الحماية من الاستغلال الإلكترونيّ والتنمّر، عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، محذّراً أيضاً من المخدِّرات وتبعاتها في حياة الشباب اللبنانيّ.
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وحضر أيضاً طلاب من ثانويّة الكوثر للمشاركة في النشاط.
بعد المحاضرة، تسلّم مستشار اللواء هدايا تذكاريّة، بعضها من عمل طلّاب المؤسّسة، ودوّن كلمة في السجلّ الذهبيّ.

وقدّمت القوّة الضاربة في أمن الدّولة عرضًا يتضمّن عمليّات دهمٍ ومناوراتٍ.
 
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