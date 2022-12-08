أمن الدولة اليوم في مؤسّسة الهادي تعارف وتوعية ومناورة

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في اطار حملات التوعية التي تنفذها مديرية امن الدولة في المؤسسات التربوية حطت مجموعة من المديرية في مؤسّسة الهادي في بيروت، التي تُعنى بتربية الطّلاب وتعليمهم ، وبينهم من هُم من ذوي الاحتياجات الخاصّة وكانت محاضرات تضمنت نبذة عن امن الدولة وعملها كما ألقى مستشار اللواء طوني صليبا الدكتور جورج حرب، محاضرة عن كيفيّة الحماية من الاستغلال الإلكترونيّ والتنمّر، عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، محذّراً أيضاً من المخدِّرات وتبعاتها في حياة الشباب اللبنانيّ.وحضر أيضاً طلاب من ثانويّة الكوثر للمشاركة في النشاط.بعد المحاضرة، تسلّم مستشار اللواء هدايا تذكاريّة، بعضها من عمل طلّاب المؤسّسة، ودوّن كلمة في السجلّ الذهبيّ.وقدّمت القوّة الضاربة في أمن الدّولة عرضًا يتضمّن عمليّات دهمٍ ومناوراتٍ.