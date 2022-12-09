أمن الدّولة تتابع حملتها التوعويّة في الشمال من مخاطر الاستغلال الإلكتروني والمخدّرات والاتّجار بالبشر

في إطار الحملة التي تقوم بها المديريّة العامّة لأمن الدّولة حول التوعية من مخاطر الاستغلال الإلكتروني والمخدّرات والاتّجار بالبشر، قام اليوم وفدٌ من المديريّة بجولة في الشمال، من خلال زيارة مدرسة العائلة المقدّسة في شارع الراهبات في طرابلس، ومدرسة القلبين الأقدسين في البترون.

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في التفاصيل، قدّم مستشار اللواء صليبا الدكتور جورج حرب محاضرة في كلّ من المدرستين تناولت المخاطر التي يمكن للشباب اللبنانيّ أن يتعرّض لها، وبخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، محذّراً من التورّط بالمخدِّرات ، أو من السكوت عن أيّ تحرّش لفظيّ أو نظريّ أو عبر اللمس، حاضّاً الطلّاب على مصارحة الأهل والأجهزة المختصّة للمحاسبة بما يفرضه القانون في لبنان.

ثمّ ألقى أحد ضبّاط الوحدة الخاصّة في المديريّة محاضرة حول عمل مديريّة أمن الدّولة ومهامّها، مشجّعاً الطالبات والطلّاب على الانخراط في صفوفها خدمة للأمن وللمجتمع في لبنان.

وتسلّم مستشار اللواء صليبا دروعاً تذكاريّةً من الإدارتين، قبل أن يقوم عناصر القوّة الضاربة بعرض عسكريّ تخلّلته مناورات وعمليّات دهم وإنقاذ رهائن من الطلاب أنفسهم.

اشارة الى أن هدف هذه الحملات التي تنظّمها مديريّة أمن الدّولة بالتعاون بينها وبين المؤسّسات التربويّة، من منطلق أنّ الأمن الوقائيّ التربويّ يبقى الأكثر فعاليّةً من أجل الحفاظ على صحّة الطلاب النفسيّة والجسديّة.