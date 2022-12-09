توقيع مذكرة تفاهم بين وزير الداخلية والبلديات وسفير المملكة المتحدة في لبنان لدعم مؤسسة قوى الأمن الداخلي

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وقع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري) مع سفير المملكة المتحدة في لبنان السيد هاميش كاول Hamish Cowell على مذكرة تفاهم لدعم مؤسسة قوى الأمن الداخلي (ⅢBPSP)، وكان في استقبالهما المدير العام اللواء عماد عثمان.بعدها عُقِد اجتماع في قاعة الشرف- مبنى المدير العام بحضور قادة الوحدات وعدد من كبار الضباط.وقال وزير الداخلية:"أشكر المملكة المتحدة على دعمها الكبير للدولة اللبنانية ولقوى الأمن الداخلي. ضمن برنامج الدعم البريطاني، هناك عدة إنجازات تحقّقت ولا سيّما مكاتب التحقيق الاستراتيجية ومراكز الشرطة النموذجية والتدريبات، وتعزيز حقوق الإنسان بالمؤسسة، وأنا شخصيًّا زرت أكثر من مرة غرفة عمليات المديرية العامة وغرفة عمليات شرطة بيروت برفقة السفير."واضاف "إن مذكّرة التفاهم تعكس برنامج الدعم البريطاني لقوى الامن الداخلي، وهو برنامج دائم ومتشدّد، أهدافه طموحة لخدمة الشرطة ومكننة الإدارة وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية، ورفع الكفاءات المهنية."واعتبر ان " مرة أخرى ندعم مشروع الدعم البريطاني ونؤكد التزام قوى الأمن الداخلي التعاون مع كل مبادرات الدول الشقيقة والصديقة التي تساعد لبنان على تعزيز الوضع الأمني، وبدورنا نقوم بالوقت اللازم بتبادل المعلومات، وخصوصًا بما يتعلّق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظَّمة."واشار الى ان " دعم قوى الأمن الداخلي ضروري، ونحن كوزارة الداخلية والبلديات وأنا كوزير داخلية، أتشرّف بدعم مؤسسة قوى الأمن الداخلي وعلى رأسها اللواء عثمان، وأتشرّف أيضا بدعم اللواء عثمان على الجهود الكبيرة التي يقوم بها في ظل الظروف الصعبة ماليًّا وسياسيًّا التي تعاني منها المؤسسة، في الوقت الذي ظلّت فيه تضحيات الضباط والعناصر كما هي، لا بل زادت رغم تقاعس وتخلّف مؤسسات أخرى عن القيام بمهامها."وقال إن "وزارة الداخلية والبلديات ومؤسسة قوى الامن مصممتان على استمرار تأمين كل الخدمات للمواطنين، وكوزارة وكحكومة مستمرّتين بمتابعة الأمور الأساسية والملحّة بالظروف الراهنة، وشكرًا."والقى سفير المملكة المتحدة كلمة جاء فيها:"على الرغم من كل التحديات التي يواجهها لبنان، تبقى قوى الأمن الداخلي مُلتزمة بالتحول إلى مؤسَّسة شُرطية موثوقة، تلتزم مبدأ المحاسبة، وتوفّر الأمن والأمان للجميع. تقف المملكة المتحدة إلى جانب قوى الأمن الداخلي في سعيها لتحقيق هذا الهدف، وفي خوض هذا الطريق المحفوف بالصعاب. في ظل هذه الأوقات الحسّاسة التي يعيشها لبنان، تفتخر المملكة المتحدة بأنَّها تُساهم في تعزيز صمودكم وفي دعمكم من أجل توفير الأمن الداخلي للمجتمع بكافة أطيافه."واضاف "يبقى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا ومحوريًا لدعم المملكة المتحدة المستمر – ويسرّني أن أرى قوى الأمن الداخلي تتخذ تدابير جدية لضمان المحاسبة والشفافية."ثم ألقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كلمة جاء فيها:"نؤكد على التعاون البنّاء مع سفارة المملكة المتحدة في تنفيذ العديد من البرامج ضمن المشروع البريطاني لدعم الشرطة، الذي في مرحلته الأولى بين العامين 2016-2019 وقد وقّع على مذكرة التفاهم معالي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وهنا بدأ المشروع (BPSP I)، وتلاه مشروع (BPSP II) بين عامي 2019 - 2022، الذي وقّعه معالي الوزير العميد محمد فهمي خلال عام 2021 أثناء جائحة كورونا".وقال "ها نحن اليوم، مع الوزير القاضي بسام مولوي يوقّع مشروع (BPSP III) بمرحلته الثالثة بين عامي 2022 - 2025، والذي بصفته الوزارية وصفته القضائية يدرك أهمية هذا المشروع ودوره في تطوير المؤسسة وتأمين الاستقرار، ومن هذا المنطلق يعطي توجيهاته لنا بالحفاظ على الأمن وملاحقة المجرمين والعمل على توقيفهم."واضاف "إن المشروع البريطاني وبدعم واضح من سعادة السفير Hamish COWELL يأتي ضمن هذا السياق بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد وبما لها من تأثير سلبي كبير على عناصر قوى الأمن الداخلي."