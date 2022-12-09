أمن وقضاء
09 كانون الأول 2022 - 13:09
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تدابير سير في شارع الحمرا بمناسبة إقامة مسيرة ميلادية للأطفال

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تدابير سير في شارع الحمرا بمناسبة إقامة مسيرة ميلادية للأطفال
Lebanon News
ستقام مسيرة ميلادية للأطفال في شارع الحمرا – جان دارك، وذلك يوم غدٍ السبت 10-12-2022 بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت. 

لذلك، ستتّخذ المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي اعتباراً من الساعة16،00 ولغاية الساعة 18،30 تدابير السير التّالية:

إقفال جزء من شارع جان دارك (من شارع بلس حتى تقاطع الحمرا)
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 إقفال جزء من شارع الحمرا (من تقاطع جان دارك حتى تقاطع عبد الباقي) في الأوقات المذكورة أعلاه.
 

وتتطلب قوى الامن من المواطنين "أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام."
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