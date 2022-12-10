جثّة مهنا فرج الفدعوس موجودة في براد مستشفى دار الأمل - بعلبك... هل تعرفون ذويه؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة مهنا فرج الفدعوس (من مواليد عام 1976، سوري)، الذي استُحضِرَ بتاريخ 9/12/2022، عبر الصليب الأحمر إلى مستشفى دار الأمل الجامعي / دورس – بعلبك، إثر تعرّضه لوعكة صحية، وما لبث أن فارق الحياة في غرفة الطوارئ، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تدل على عنوان سكنه، ولا معلومات حول أحدٍ من ذويه.وطلبت القوى الامنية من ذويه أو من الذين يعرفونه أو لديهم أي معلومات عن ذويه إبلاغهم الحضور الى مركز مخفر الطيبة، أو الاتّصال على الرقم 345083/28، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.