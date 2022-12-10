قائد الجيش في قطر... نائب رئيس مجلس الوزراء القطري يشيد بأداء الجيش في حفظ استقرار لبنان

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زار قائد الجيش العماد جوزاف عون دولة قطر حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وشكر عون وزير الخارجية القطري على المبادرات المتكررة التي تقوم بها دولة قطر لمساعدة الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة.كما بحث العماد عون مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية سالم بن حمد بن عقيل النابت في علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني بهدف مساعدته على تجاوز الصعوبات الراهنة.وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية بأداء الجيش في حفظ استقرار لبنان وصون سلمه الأهلي على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية في البلاد.