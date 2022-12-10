عصابة سرقة دّراجات آلية في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب بكمين محكّم

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بعدما جرى التداول بمقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب"، يظهر فيه شخصان يقومان بسرقة دراجة آلية في بلدة الخرايب الجنوبية، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي على الفور تحريّاتها حول حادثة السّرقة، ومن خلال المتابعة، تمّ الاشتباه بشخصين، هما ع. د. (من مواليد عام 1994، لبناني)،و ع. ز. (من مواليد عام 2009، سوري).على إثر ذلك، نصبت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا للأوَّل على طريق الخرايب – الزرارية، حيث تمكّنت من توقيفه، كما داهمت مكان وجود الثّاني في بلدة أرزي المجاورة وأوقفته أيضًا، بحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على سرقة أربع درّاجات آلية في أوقات وأماكن مختلفة في داخل بلدة الخرايب، ومن ثمّ بيعها لمحلات بيع الدرّاجات في بلدات السكسكيّة وكفرصير والقصَيبة والغازيّة.وأعيدت الدراجات المسروقة إلى أصحابها وأودع الموقوفان مخفر الزراريّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشراف القضاء المختص.