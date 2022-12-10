دورية اسرائيلية تطلق النار وتسلط الكشافات الضوئية باتجاه لبنان

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LBCI News Lebanon



قامت دورية اسرائيلية بإطلاق النار باتجاه الاراضي اللبنانية مقابل منتزه حصن الوزاني من دون تسجيل اصابات، ثم قامت بعدها بتسليط الكشافات الضوئية باتجاه الجانب اللبناني، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.