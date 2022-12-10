أمن وقضاء
10 كانون الأول 2022 - 15:44
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دورية اسرائيلية تطلق النار وتسلط الكشافات الضوئية باتجاه لبنان

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دورية اسرائيلية تطلق النار وتسلط الكشافات الضوئية باتجاه لبنان
Lebanon News

قامت دورية اسرائيلية بإطلاق النار باتجاه الاراضي اللبنانية مقابل منتزه حصن الوزاني من دون تسجيل اصابات، ثم قامت بعدها بتسليط الكشافات الضوئية باتجاه الجانب اللبناني، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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