أمن وقضاء 11 كانون الأول 2022 - 14:52 11/12/2022 14:52:00 ما حقيقة ما حصل بين الطريق الجديدة والأشرفيه ليل السبت؟

في قطر دولة المغرب تحقق فوزا تاريخيا أما في لبنان فإشكال في ساحة ساسين

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LBCI News Lebanon

في كل مرة ينجو البلد في اللحظات الأخيرة من اشكال يكاد أن يتحول الى mini حرب أهلية.



ولعل هذه المشاهد من ساحة ساسين، كفيلة بإظهار الصورة كما هي. الإعلان

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