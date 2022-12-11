أمن وقضاء
11 كانون الأول 2022 - 14:52
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ما حقيقة ما حصل بين الطريق الجديدة والأشرفيه ليل السبت؟

في قطر دولة المغرب تحقق فوزا تاريخيا أما في لبنان فإشكال في ساحة ساسين Lebanon, news ,lbci ,أخبار منتخب المغرب, إشكال,ساحة ساسين,في قطر دولة المغرب تحقق فوزا تاريخيا أما في لبنان فإشكال في ساحة ساسين
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Lebanon News
في كل مرة ينجو البلد في اللحظات الأخيرة من اشكال يكاد أن يتحول الى mini حرب أهلية.

ولعل هذه المشاهد من ساحة ساسين، كفيلة بإظهار الصورة كما هي.
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