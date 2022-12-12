عصابة نفّذت عمليات سرقة طالت اسلاكاً كهربائية من عدة شركات ومعامل

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ادعى امام فصيلة شكا-الهري المسؤول عن الأمن في إحدى شركات الإسمنت ضد مجهولين بجرم محاولة سرقة كابلات من خلال الدخول إلى الشركة وقيامهم بإطلاق النار من بندقية صيد -التي تركوها في المكان بعد أن فرّوا- حينما تفاجؤوا بعناصر الأمن في الشركة، ولم يصب أحد بأذى.وبنتيجة المتابعة، تمكّنت دورية من فصيلة شكا في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو (ب. ه. من مواليد عام 1978، مكتوم القيد) للاشتباه به بالدخول إلى الشركة.بالتحقيق معه، اعترف بأنه كان برفقة كل من:س. د. (من مواليد عام 1996، لبناني)ه. ك. (من مواليد عام 1994، لبناني)حين دخلوا وقاموا بعملية السرقة، وأن (س. د.) هو من أطلق النار على رجال الأمن في الشركة، وبتنفيذه عدة عمليات سرقة للأسلاك الكهربائية من الشركة المذكورة ومن عدة شركات أخرى، ومن داخل أحد المعامل برفقة كل من:م. ك. (من مواليد عام 1986، لبناني) أوقف من قبل الفصيلةع. ك. (من مواليد عام 1991، لبناني) أوقف من قبل الفصيلةع. ك. (من مواليد عام 2002، مكتوم القيد) أوقف من قبل دورية من شعبة المعلومات على متن دراجة آلية مسروقةوأجري المقتضى القانوني بحقهم، وتم تسطير بلاغات بحث وتحر بحق سائر المتورطين، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيفهم.