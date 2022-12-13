أمن وقضاء
13 كانون الأول 2022 - 05:49
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عصابة تمتهن سرقة السيارات قديمة الطراز في طرابلس وجوارها في قبضة مفرزة استقصاء الشمال

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عصابة تمتهن سرقة السيارات قديمة الطراز في طرابلس وجوارها في قبضة مفرزة استقصاء الشمال
Lebanon News
أوقفت دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عصابة لسرقة السيارات وتفكيكها ومؤلفة من ع. ج. (من مواليد عام ۲۰۰۲)، ص. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۳) وهما شقيقان توأمان، و ص. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۳)، وذلك بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت سيارات نوع "مرسيدس" قديمة العهد، وذلك في مدينة طرابلس وجوارها.
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وفي تفاصيل عملية التوقيف، تم نصب كمين محكم أسفر عن توقيفهم بالتزامن في محلة المنية وفي أماكن مختلفة، كما ضُبِطَت سيارة مسروقة نوع "مرسيدس 300 " مع الأول.

وبالتحقيق معهم، اعترف ع. ج. بقيامه مع الثاني والثالث بسرقة عدد من السيارات، -بالاشتراك مع م. ح. من مواليد عام 1973، لبناني الذي أوقف أيضًا-، وبتفكيك بعضها وبيعها لمحلات وبؤر الحديد، علما أن الشقيقين أنكرا قيامهما بذلك.

وأودعوا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء
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