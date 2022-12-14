أمن وقضاء
14 كانون الأول 2022 - 10:44
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اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية... وسفراء يؤكدون الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية

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اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية... وسفراء يؤكدون الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية
Lebanon News
ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية  Dorothy SHEA والسفير البريطاني Hamish COWELL والسفيرة الكندية CHASTENAY   Chantal، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

وأشاد السفراء بأداء وحدات الجيش اللبناني في ضبط الحدود من خلال مكافحة أعمال التهريب، ودوره الفاعل في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن البلاد، مؤكدين التزام بلادهم الاستمرار بدعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها.
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