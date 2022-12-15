أمن وقضاء
15 كانون الأول 2022 - 09:52
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فيديو متداول للحظة اطلاق النار على اليونيفل في الجنوب

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فيديو متداول للحظة اطلاق النار على اليونيفل في الجنوب
Lebanon News
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اطلاق النار الذي حصل على عناصر قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.
 
اشارة الى أن أحد عناصر اليونيفل من الدورية الايرلندية قد قُتل. 
 

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