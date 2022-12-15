فيديو متداول للحظة اطلاق النار على اليونيفل في الجنوب

15 كانون الأول 2022 - 09:52 15/12/2022 09:52:34

فيديو متداول للحظة اطلاق النار على اليونيفل في الجنوب

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اطلاق النار الذي حصل على عناصر قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.

اشارة الى أن أحد عناصر اليونيفل من الدورية الايرلندية قد قُتل.