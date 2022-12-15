أمن وقضاء
15 كانون الأول 2022 - 11:20
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أمن الدولة تجول على المؤسسات في طرابلس لضبط الأسعار

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أمن الدولة تجول على المؤسسات في طرابلس لضبط الأسعار
Lebanon News

جالت دوريّات من أمن الدولة في طرابلس، برفقة مراقبين من مصلحة حماية المستهلك في الشمال، حيث تمّ  تسطير محاضر مخالفة بتخطي نسبة الارباح، لعدد من السوبرماركت والمؤسسات.
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