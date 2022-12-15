أمن وقضاء
15 كانون الأول 2022 - 11:20
15/12/2022 11:20:06
أمن الدولة تجول على المؤسسات في طرابلس لضبط الأسعار
أمن الدولة تجول على المؤسسات في طرابلس لضبط الأسعار
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LBCI News Lebanon
جالت دوريّات من أمن الدولة في طرابلس، برفقة مراقبين من مصلحة حماية المستهلك في الشمال، حيث تمّ تسطير محاضر مخالفة بتخطي نسبة الارباح، لعدد من السوبرماركت والمؤسسات.
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