أمن الدولة تجول على المؤسسات في طرابلس لضبط الأسعار

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LBCI News Lebanon



جالت دوريّات من أمن الدولة في طرابلس، برفقة مراقبين من مصلحة حماية المستهلك في الشمال، حيث تمّ تسطير محاضر مخالفة بتخطي نسبة الارباح، لعدد من السوبرماركت والمؤسسات.