أمن وقضاء
16 كانون الأول 2022 - 09:19
16/12/2022 09:19:00
انفجار هز منطقة المتن صباح اليوم.. فما هي الاسباب؟
اليكم التفاصيل..
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LBCI News Lebanon
هز انفجار منطقة المتن صباح اليوم، تبين انه وقع داخل شقة سكنية في بيت مسك.
فما هي الاسباب؟
اليكم التفاصيل..
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