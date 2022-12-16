انفجار هز منطقة المتن صباح اليوم.. فما هي الاسباب؟

16 كانون الأول 2022 - 09:19 16/12/2022 09:19:00

اليكم التفاصيل..

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيت مسك, المتن,انفجار,اليكم التفاصيل..

LBCI News Lebanon

هز انفجار منطقة المتن صباح اليوم، تبين انه وقع داخل شقة سكنية في بيت مسك.



فما هي الاسباب؟



اليكم التفاصيل..