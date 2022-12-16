أمن وقضاء
16 كانون الأول 2022 - 09:19
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انفجار هز منطقة المتن صباح اليوم.. فما هي الاسباب؟

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Lebanon News
هز انفجار منطقة المتن صباح اليوم، تبين انه وقع داخل شقة سكنية في بيت مسك.

فما هي الاسباب؟

اليكم التفاصيل.. 
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