بعد حادثة إطلاق النار في طرابلس على خلفية أفضلية مرور والتي هزّت لبنان... مطلق النار في قبضة شعبة المعلومات (صورة)

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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ع. م. د. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)، والذي أطلق النار باتجاه (ع. ع. من مواليد عام 1995، لبناني) على متن دراجة آلية من مسدس حربي حيث أصابه في رأسه وفرّ إلى جهة مجهولة، وذلك على خلفية أفضلية مرور بتاريخ 12-12-2022 في محلة الزاهرية - طرابلس.وفي التفاصيل، تم كشف هوية /3/ أشخاص من أقارب ومعارف الفاعل، يُرَجَّح تورّطهم في عملية نقله خارج مدينة طرابلس إلى جهة مجهولة، حيث أعطيت الأوامر للعمل على توقيفهم للعمل على تحديد مكان تواجد (ع. م. د.) وتوقيفه.وبتاريخ 16-12-2022، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مدينة طرابلس، نتج عنها توقيف عدد من الأشخاص من أقارب ومعارف منفّذ عملية إطلاق النار، وجرى بنتيجة التحقيق معهم الدلالة على مكان اختبائه في منطقة الحويش قضاء عكار.وعلى الفور، انتقلت قوة من الشعبة إلى مكان اختبائه في المحلة المذكورة مصطحبة معها أحد الموقوفين، فسلّم المطلوب نفسه وتم ضبط مسدس حربي بحوزته.وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأن الحادث حصل على أفضلية مرور.