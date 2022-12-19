مسلسل الفرار من السجون مستمر ... ٢٦ سجينا يهربون من سجن جب جنين...

19 كانون الأول 2022 - 14:42 19/12/2022 14:42:00

عملية فرار سادسة من سجون لبنانية في غضون خمسة أشهر

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LBCI News Lebanon

هي عملية الفرار السادسة من سجون لبنانية في غضون خمسة أشهر، مسرحها هذه المرة سجن جب جنين في البقاع الغربي.