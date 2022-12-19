أمن وقضاء
19 كانون الأول 2022 - 14:42
19/12/2022 14:42:00
مسلسل الفرار من السجون مستمر ... ٢٦ سجينا يهربون من سجن جب جنين...
عملية فرار سادسة من سجون لبنانية في غضون خمسة أشهر
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LBCI News Lebanon
هي عملية الفرار السادسة من سجون لبنانية في غضون خمسة أشهر، مسرحها هذه المرة سجن جب جنين في البقاع الغربي.
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