أمن وقضاء
19 كانون الأول 2022 - 14:42
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مسلسل الفرار من السجون مستمر ... ٢٦ سجينا يهربون من سجن جب جنين...

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Lebanon News
هي عملية الفرار السادسة من سجون لبنانية  في غضون خمسة أشهر، مسرحها هذه المرة سجن جب جنين في  البقاع الغربي.
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